В Калининграде начали тестировать дорожные неровности нового формата

В Калининграде начали монтировать искусственные дорожные неровности (они же «лежачие полицейские») нового формата. Об этом в четверг, 8 ноября, журналистам рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«Обратите внимание, — сообщил Романов, — ранее искусственные дорожные неровности были из резины, но такое покрытие просаживается от нагрузки. Сейчас мы сменили покрытие, изменили сам материал — это полимер, поликарбонат, который покажет, как он себя поведёт в процессе эксплуатации. По заявленным характеристикам, он стоит намного дольше, чем резина».

Дорожные неровности сейчас монтируются не в том же месте, где они были установлены ранее, а рядом. При этом после демонтажа старых неровностей остаются следы крепежа.

«Деформация от предыдущей дорожной неровности будут исправлены либо этой осенью, либо весной следующего года, — добавил Романов. — В следующем году мы эти работы постараемся синхронизировать».