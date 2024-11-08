Елена Дятлова предложила принимать тротуары в дождь, чтобы вычислять лужи

Елена Дятлова предложила принимать тротуары в дождь, чтобы вычислять лужи
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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Глава администрации Калининграда Елена Дятлова предложила своим сотрудникам проводить приёмку тротуаров у подрядчиков в дождь, чтобы было легче обнаружить места образования луж. Такой мыслью она поделилась с журналистами в четверг, 7 ноября, во время осмотра новых тротуаров на улице Закавказской. В этот день как раз шёл дождь, который позволил главе вычислить сразу две свежие лужи.

«Лужа! — указала подрядчику на недочёт Дятлова. — Я поняла, что на приёмку тротуаров мы будем выходить в дождливую погоду. Великолепно!»

«Видите, тут разуклонка нарушена, — заметил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. — Этот участок заказчик должен задефектовать и выставить претензию подрядчику».

«Есть определённые требования к ровности покрытия, — добавил директор МКУ „Городское дорожное строительство и ремонт“ Дмитрий Майоров. — Прикладывается трёхметровая рейка, определённый просвет должен быть, какая-то погрешность. Если она не в нормативе, то подрядчик должен это исправлять за свой счёт».

«А этот случай в нормативе?» — поинтересовалась Елена Дятлова.

«Не отвечу, Елена Ивановна. Проверим, как рейка будет, — ответил Майоров. — Сегодня сделаем».

Подрядчик в свою очередь поспешил оправдаться, что «существуют нюансы укладки катком».

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