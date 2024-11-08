В России планируют увеличить финансирование НКО за счёт государства

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В 2025 году в России планируется увеличить финансирование деятельности некоммерческих и общественных организаций за счет федерального бюджета. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на главу комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольгу Тимофееву.

По словам Тимофеевой, в целом в проекте бюджета на следующий год запланировано 419 миллиардов рублей на некоммерческие организации, что на 30 миллиардов больше по сравнению с 2024 годом. Деньги пойдут на молодежные, патриотические организации, развитие волонтёрства, образовательные, культурные проекты, работу в информационном поле. В частности, в 2025 году увеличат поддержку ветеранских организаций. Например, «Боевое братство» получит в следующем году 331,8 млн рублей, на 200 млн больше, чем в 2024 году.

К рассмотрению проекта федерального бюджета на 2025–2027 годы во втором чтении Правительство подготовило восемь поправок, касающихся увеличения расходов на общественные и некоммерческие организации.


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