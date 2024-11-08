Таможня приостановила вывоз 34 кг нейрохирургических инструментов

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В октябре таможенники нашли в багаже пассажиров 34 кг нейрохирургических инструментов. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

Помимо этого, сотрудники таможенного поста калининградского аэропорта при помощи рентгенотехники обнаружили убывающих из региона пассажиров почти 2 кг янтаря-сырца, 9,5 кг бижутерии с различными вставками, в том числе из янтаря, 37 кг топливных насосов, 30 кг косметических изделий, 120 образцов парфюмерии и другие товары. За месяц вынесли 71 решение о неотнесении к товарам для личного пользования.

«Это всё признается коммерческой партией, не товаром для личного пользования. То есть, если человек себе везёт одну рыбу, угорь, — это для личного пользования. Если он везёт 300 килограммов угря, то это признается коммерческой партией. И человек выбирает: либо он не везёт этот товар, оставляет здесь, либо, если везёт коммерческую партию, то и налоги платит по коммерческой партии», — пояснили в пресс-службе таможни «Новому Калининграду» и отметили, что товар не изымается, пассажирам не разрешают вывозить его именно коммерческими партиями. Административные дела в этом случае не заводят.

В таможне напомнили, что вывоз товаров для личного пользования с территории ОЭЗ в Калининградской области на остальную часть таможенной территории ЕАЭС допускается в пределах норм ввоза, установленных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107. Если в багаже пассажира выявлены товары, которые не могут быть отнесены к товарам для личного пользования, инспектор выносит соответствующее решение и дальнейший их вывоз будет возможен только после таможенного оформления.



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