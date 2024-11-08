Власти Гурьевска выделили 1,3 млн рублей на ремонт братской могилы в Ушаково

На ремонт объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов, погибших в марте 1945 года» в посёлке Ушаково Гурьевского района планируется потратить 1,3 млн рублей. Информация о проведении соответствующего аукциона опубликована на сайте торгов.



Заказчиком работ является МКУ «Новомосковское». Максимальная сумма контракта составляет 1340292,25 р. Согласно условиям контракта, необходимо произвести благоустройство территории братской могилы, которое включает в себя замену покрытия, высадку партерного и обыкновенного газона, а также посадку кустарника. Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 ноября 2024 года.



По данным сайта prussia39.ru, в братской могиле в Ушаково захоронено около 500 советских военнослужащих, в том числе Герои Советского Союза полковник Лизюков Петр Ильич и старший сержант Николаев Владимир Романович. Монумент был установлен в 1950 году, ремонтно-реставрационные работы произведены в 1974-м. Объект является памятником культурного наследия местного значения.