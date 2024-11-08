МВД: фиктивные браки мигрантов в России будут аннулировать

Министерство внутренних дел будет аннулировать фиктивные браки иностранных граждан, заключенные для получения миграционных статусов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По ее словам, работа по установлению признаков фиктивного брака уже проводится, а материалы для выявления обстоятельств направляются в органы прокуратуры. Она отметила, что «в прошлом году по этой причине аннулировано 240 разрешений на временное проживание и 107 видов на жительство».

На сайте МВД указывается, что наличие брака с гражданином Российской Федерации — один их самых простых способов получить право на проживание в России.

«В 2023 году около 40% от общего числа решений о выдаче разрешения на временное проживание принято по факту брака», — отмечают в МВД. В январе 2025 года в силу вступит закон, направленный на предотвращение случаев использования фиктивных браков и отцовства для получения иностранцами миграционных статусов.