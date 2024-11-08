МВД: фиктивные браки мигрантов в России будут аннулировать

Все новости по теме: Миграционный вопрос

Министерство внутренних дел будет аннулировать фиктивные браки иностранных граждан, заключенные для получения миграционных статусов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, работа по установлению признаков фиктивного брака уже проводится, а материалы для выявления обстоятельств направляются в органы прокуратуры. Она отметила, что «в прошлом году по этой причине аннулировано 240 разрешений на временное проживание и 107 видов на жительство».

На сайте МВД указывается, что наличие брака с гражданином Российской Федерации — один их самых простых способов получить право на проживание в России.

«В 2023 году около 40% от общего числа решений о выдаче разрешения на временное проживание принято по факту брака», — отмечают в МВД. В январе 2025 года в силу вступит закон, направленный на предотвращение случаев использования фиктивных браков и отцовства для получения иностранцами миграционных статусов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter