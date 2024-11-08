Синоптики рассказали, стоит ли калининградцам ждать снега в декабре

Синоптики рассказали, стоит ли калининградцам ждать снега в декабре
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В декабре жителей Калининградской области ждёт преимущественно тёплая и влажная погода. Такой предварительный прогноз, основанный на данных ведущих метеорологических моделей, дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Ведущие модели <...> ожидают положительную температурную аномалию на декабрь и отрицательную аномалию атмосферного давления над севером Европы, что означает высокую вероятность сохранения относительно тёплой погоды в нашем регионе и на большей части Европы благодаря прохождению атлантических циклонов по северу континента. При таком раскладе нас ждёт преимущественно тёплая и влажная погода в южных секторах циклонов», — говорится в сообщении.

Однако, синоптики отметили, что «относиться к таким прогнозам можно лишь как к приблизительно вероятностным сценариям, а не однозначно точной информации — уж слишком большой срок для прогнозирования и расчётов».

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