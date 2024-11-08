Власти Калининграда предупредили об очередном перекрытии ул. Портовой

В Калининграде 9 и 10 ноября вновь планируют перекрыть часть ул. Портовой. Об этом сообщила в соцсетях пресс-служба горадминистрации.

«На Портовой на выходных продолжатся работы по восстановлению подпорной стенки. В этой связи придётся закрыть движение на участке от строения № 47 „а“ (ориентир „Шинный двор“) до пересечения с двухъярусным мостом», — говорится в сообщении.

Как уточняется, общественный транспорт пропускать всё же будут. Остальных водителей в указанные даты с 9 до 23 часов просят выбирать альтернативные маршруты.