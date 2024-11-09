Калининград оказался в числе лучших городов России для семейного отдыха

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Калининград вошел в число лучших городов страны для семейного отдыха по качеству туристической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данные совместного исследования ВЭБ.РФ и АНО «Национальные приоритеты».

«Калининград отвечает сразу на несколько ключевых запросов семей при планировании отпуска — это близость моря, развитая инфраструктура, возможность открывать новое. Показательно, что город также демонстрирует хорошую динамику по важным для горожан направлениям качества жизни, например в образовании и жилищных условиях», — отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

Предложения и возможности отдыха для семей были проанализированы на основании данных Индекса ВЭБ.РФ, который рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 300 показателям социологических опросов, а также данных туроператоров, сервисов бронирования, агрегаторов цен на авиа- и железнодорожные билеты. Социологический опрос НАФИ проводился в 2024 году, в опросе приняли участие 1 600 жителей городов России в возрасте от 18 лет.

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