Лоукостеру «Победа» запретили навязывать дополнительные услуги страхования

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Лоукостеру «Победа» запретили навязывать дополнительные услуги страхования «путем заранее проставленной галочки в договоре». Соответствующее требование управления Роспотребнадзора по Астраханской области удовлетворил Мосгорсуд, пишет «Коммерсант».

Как уточняет информагентство, ранее управлению было отказано в удовлетворении иска к «Победе», и оно подало апелляцию. В итоге Мосгорсуд «признал незаконным включение в договор авиаперевозки автоматического согласия пассажира на предоставление дополнительных платных услуг». Решение было принято 22 августа, оно вступило в силу.

Центробанк еще весной 2023 года рекомендовал авиакомпаниям отключить на своих сайтах автоматическое согласие пассажиров на покупку страховки при приобретении билета из-за «негативного информационного фона, связанного с предустановленным согласием».

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