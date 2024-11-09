На доме в Советске установили первую дверь с витражом в технике Тиффани (фото)

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В Советске появился первый дверной витраж, исполненный в технике Тиффани. Об этом сообщила пресс-служба регионального Фонда капремонта.

«На Воровского, 3 ранее установили новую дверь, а теперь она ещё и украшена потрясающим витражом в технике Тиффани от Александра Полежаева. Но это ещё не всё: фрамуга над дверью и фрамуга в арке тоже получили свои витражи», — рассказали в ФКР.

Как отметили в ведомстве, новый витраж «создаёт неповторимую игру света и теней, проходящих сквозь текстуры и узоры стекла».

Фото пресс-службы регионального Фонда капитального ремонта

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