Роскомнадзор: в 2024-м в сеть утекло свыше 600 млн записей данных россиян

С начала года в России зафиксированы утечки из 110 баз, в которых содержится больше 600 млн записей данных россиян. Об этом со ссылкой на сообщение Роскомнадзора пишет «Коммерсант».

По состоянию на февраль было зафиксировано 19 утечек, в интернет попали 510 млн записей. 500 млн записей в 2024 году оказались в интернете в результате одного инцидента. При этом в 2023 году было зафиксировано 168 утечек баз данных. В них содержалось около 300 млн записей о россиянах. В 2022 году — 140 баз данных и 600 млн записей.

Напомним, ранее в ноябре руководство Сбербанка сообщило, что в открытый доступ попали персональные данные около 90% взрослого населения России. В 2023 году и в первом полугодии 2024-го главным источником утечек личных данных были интернет-магазины и медучреждения, на банки же пришлось не более 2%.