«Балтика» начала второй круг матчей Первой лиги с победы

Балтика начала второй круг матчей Первой лиги России по футболу выездной победой. В матче 18 тура первенства калининградцы обыграли нижнекамский «Нефтехимик», сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Счёт в матче открыли хозяева. Сделал это полузащитник Данила Емельянов. Он отличился на 42 минуте. В середине второго тайма балтийцы забили два мяча в течение 10 минут усилиями Александра Осипова и Юрия Ковалёва сначала на 63, а потом и на 73 минуте. Финальный свисток арбитра зафиксировал волевую победу команды Андрея Талалаева — 1:2.

Таким образом, калининградцы набрали 36 очков и вновь сравнялись с идущим первым московским «Торпедо». Следующий свой матч «Балтика» также проведёт в Татарстане. В субботу, 16 ноября, футболисты встретятся с «КАМАЗом» в Набережных Челнах.

Напомним, перед началом сезона попечительский совет «Балтики» поставил клубу задачу за сезон вернуться в российскую Премьер-лигу. По итогам сезона 2023/2024 калининградцы заняли предпоследнее место в высшем дивизионе и оказались в Первой лиге, откуда годом ранее вышли в РПЛ. В своём интервью после назначения Талалаев заявил, что к зиме команда должна войти в четвёрку лучших команд турнира, а по окончании первенства занять место, дающее прямую путёвку в Премьер-лигу.