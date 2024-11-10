Погода в Калининграде 10 ноября





Днем в воскресенье, 10 ноября, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +7°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление повышенное — 772 мм ртутного столба, ветер юго-восточный.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +7°C, ночью +4°C. На востоке области +6°C днём, ночью +3°C. На всей территории региона без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье утром областно, днём малооблачно, вечером ясно. Температура утром +3°C, днём +6°C, вечером +2°C. Атмосферное давление в течение дня повышенное — 771-772 мм рт. ст. Влажность — от 82 до 98%.

Как сообщает телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в воскресенье ночью в Калининграде и области ожидается 0...+4°С, переменная облачность (при прояснениях местами до 0...-2°С). В дневные часы облачно с прояснениями, либо переменная облачность. Температура — около +6...+10°С (в зависимости от прояснений). Ветер юго-восточный, 3-6 м/с.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, 10 ноября возможны слабая морось, ночью и утром туман. Видимость 3-7 км, в тумане 500-1000 м. На дорогах ночью и утром местами гололедица. Высота волн у побережья Калининградской области: около 1 м.