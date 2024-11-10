В Калининградской области завершается прививочная кампания против гриппа

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По информации министерства здравоохранения области, в настоящее время в регионе уже привито 544 614 человек (87,9 % плана). Таким образом, по промежуточным итогам кампании по вакцинации против гриппа охват иммунизацией населения достигает 52,7 % жителей, сообщает пресс-служба правительства.

В соответствии с рекомендацией Минздрава России регионам необходимо вакцинировать против гриппа не менее 60 % жителей и не менее 75 % лиц, относящихся к группам риска. В рамках национального календаря профилактических прививок на 2024 год в Калининградской области запланировано к иммунизации против гриппа 619 405 человек, из них 149 998 — дети.

Прививочная кампания по иммунизации стартовала в регионе с 16 августа. Вакцина поступила за счет средств федерального бюджета. Для того, чтобы обеспечить необходимый охват прививками против гриппа в 60 % населения, областной минздрав дополнительно приобрел еще 124 065 доз вакцины для иммунизации взрослых. На эти цели из областного бюджета было направлено более 27,1 миллиона рублей.

В настоящее время в Калининграде дополнительно развернуто два мобильных прививочных пункта. Помимо этого, медики выезжают на предприятия, в ФАПы, образовательные учреждения. Силами 54 мобильных бригад поликлиник вакцинация уже осуществлена в 756 организованных коллективах, суммарно без отрыва от производства привиты 79 597 человек.



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