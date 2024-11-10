Министерство туризма заказывает изготовление 200 комплектов янтарных запонок

Министерство по культуре и туризму Калининградской области проводит запрос котировок по выбору подрядчика, который займется изготовлением сувенирной продукции — янтарных запонок. Начальная цена контракта — 598,6 тыс. рублей, извещение о торгах опубликовано на сайте госзакупок.



Министерству требуется 200 комплектов запонок с янтарем в подарочной упаковке. «Комплект должен состоять из двух запонок с янтарем, запонки должны быть изготовлены из латуни со вставкой размером не менее 1,1 см в диаметре и толщиной не менее 0,25 см из калиброванного кабашона из янтаря (балтийский сукцинит) — пресс первый сорт, желтый, прозрачный и упакованы в подарочную коробку. Размер запонки с янтарем: диаметр не менее 1,8 см, длина не менее 1,8 см», — отмечается в техзадании.

Высота подарочной коробки вместе с крышкой — не менее 4 см, размер крышки не менее 8,3 см в ширину, не менее 8,3 см в длину. Состав подарочной коробки: черный картон, поролоновый ложемент под черный бархат. На коробку должен быть нанесен туристический логотип Калининградской области.

Средства на изготовление запонок выделяются из областного бюджета, итоги торгов планируется подвести 18 ноября.