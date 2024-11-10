«Открытка на счастье»: стартовал конкурс для юных художников Калининграда

В Калининграде стартовал конкурс «Открытка на счастье», организованный благотворительным фондом «Берег надежды» при поддержке регионального Союза дизайнеров и администрации Калининграда. Как сообщили в фонде, конкурс направлен на раскрытие творческого потенциала юных художников, одной из важных задач является привлечение калининградцев к участию в благотворительном марафоне «Ты нам нужен!» в помощь нуждающимся детям.



«Тема конкурса „Открытка на счастье“ предполагает создание открыток, отражающих положительные эмоции и добрые пожелания. Участники могут использовать такие фразы, как „Ты мне нужен“, „Живи ярко!“, „Рядом с тобой у меня вырастают крылья!“. Допускаются также авторские пожелания, которые участники считают вдохновляющими», — сообщили в фонде.