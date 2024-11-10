«Открытка на счастье»: стартовал конкурс для юных художников Калининграда

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В Калининграде стартовал конкурс «Открытка на счастье», организованный благотворительным фондом «Берег надежды» при поддержке регионального Союза дизайнеров и администрации Калининграда. Как сообщили в фонде, конкурс направлен на раскрытие творческого потенциала юных художников, одной из важных задач является привлечение калининградцев к участию в благотворительном марафоне «Ты нам нужен!» в помощь нуждающимся детям.

«Тема конкурса „Открытка на счастье“ предполагает создание открыток, отражающих положительные эмоции и добрые пожелания. Участники могут использовать такие фразы, как „Ты мне нужен“, „Живи ярко!“, „Рядом с тобой у меня вырастают крылья!“. Допускаются также авторские пожелания, которые участники считают вдохновляющими», — сообщили в фонде.

Конкурс продлится до 15 декабря 2024 года, участие в нём могут принять ученики художественных отделений школ искусств и студий, а также все желающие дети. Победителей определят в двух возрастных категориях: дети от 5 до 12 лет и подростки от 13 до 18 лет. Победителям и призёрам обещают подарки. Подробнее с положением о конкурсе можно познакомиться на сайте фонда по ссылке.

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