Погода в Калининграде 11 ноября

Днём в понедельник, 11 ноября, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура составит 4°C. Атмосферное давление — 769 мм, ветер южный, 0 м/с. Вероятность осадков — 0%.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +7°C. На востоке области +3°C днём и −2°C ночью. На всей территории региона дождей не ожидается.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник днём и вечером пасмурно. Температура утром +1°C, днём и вечером +2°C. Влажность составит 90%.По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», «новая неделя помимо привычной сплошной облачности на небе встречает нас понижением температуры: на данный момент воздух в Калининграде и на большей части региона остыл до +1°С. Днем облачность сохранится (прояснения не исключены лишь вечером), а температура не сможет подняться выше +2...+4°С. В общем, сегодня будет ещё чуть прохладнее, чем вчера. Одеваться стоит потеплее. Осадков не ожидается».