Погода в Калининграде 11 ноября

Днём в понедельник, 11 ноября, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура составит 4°C. Атмосферное давление — 769 мм, ветер южный, 0 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +7°C. На востоке области +3°C днём и −2°C ночью. На всей территории региона дождей не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник днём и вечером пасмурно. Температура утром +1°C, днём и вечером +2°C. Влажность составит 90%.