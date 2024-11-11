«В мрачном однообразии»: на неделе калининградцам обещают пасмурную погоду

В ближайшие дни в Калининграде и области ожидается достаточно однообразная облачная погода без ветра и осадков. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Несколько суток подряд антициклон держит нас в мрачном однообразии под покровом облачности: крайние прояснения в области наблюдались 6 числа! Под „нерушимой“ слойкой медленно изменяется лишь температурный фон, который с пятницы стабильно теряет по 2-3°С в сутки. Такой плавный „спуск“ объясняется отсутствием смены воздушной массы в сочетании с отрицательным радиационным балансом», — говорится в сообщении.

В понедельник в Калининграде и области в утренние, дневные и вечерние часы 0...+3°С, преимущественно облачно/пасмурно (после обеда и в вечерние часы вероятны небольшие прояснения), без осадков. Ветер в течение суток преимущественно южный, слабый (1-3 м/с).

Во вторник ночью −2...+2°С (+1...+3°С на побережье), облачно. С утра до вечера по всей области 0...+3°С, облачно/облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер в течение суток преимущественно северо-восточный, 2-4 м/с.

В среду ночью по области −1...+2°С, облачно. В дневные, утренние и вечерние часы по области +2...+4°С, облачно/облачно с прояснениями и без существенных осадков (у побережья/на западе области не исключена небольшой дождь/морось). Ветер в течение суток переменный (преимущественно южный/юго-западный), 2-4 м/с, вечером на побережье до 5-7 м/с.

«Во второй половине недели, по предварительным данным моделей, на север Европы должны „пробиться“ циклоны, что может означать для нас усиление ветра (пока что до привычных, не штормовых значений) и вероятность слабых/умеренных дождей уже к четвергу. Температурный фон вероятнее всего чуть повысится до +3...+8°С в течение суток, преобладание облачной погоды также должно сохраниться», — добавили синоптики.