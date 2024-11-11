Высотку возле площади Победы в Калининграде продают за 1,5 млрд

Здание «Калининградпромпроекта» возле площади Победы в Калининграде, расположенное около Северного вокзала,продают почти за 1,5 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте бесплатных объявлений «Авито».
На продажу выставлено десятиэтажное административное здание, а также земельный участок под ним по адресу: Советский проспект, 12. Согласно объявлению, общая площадь постройки составляет 7242,6 кв.м. Помещения со второго по 10 этаж имеют квадратную форму со сторонами 24 на 24 метра, высота потолков варьируется от 3,45 до 4,2 метров.
«Первая линия дoмов. Цeнтp гoрoда, рядoм тoрговые цeнтры и Ceвepный ж/д вокзaл, кoтoрый oбecпeчивaeт cообщение между Калининградом и городами-спутниками. <...> Конструктив здания позволяет организовать свободную планировку помещений и увеличить полезную площадь», — говорится в объявлении.Согласно выписке из Росреестра, собственником здания является «Калининградский институт промышленного проектирования». В ноябре 2020 года «Новый Калининград» писал, что имущественный комплекс «Калининградпромпроекта» вместе с земельным участком перешёл во владение подразделения ГК «Вестер» — «ВестРусДевелопмент» Вадима Болычева, компания зарегистрирована по адресу «Вестера» — ул. Судостроительная, 75. В настоящее время директором «Калининградпромпроекта» является Константин Апанавичус — экс-глава правового управления правительства области при губернаторе Георгии Боосе, впоследствии перешедшим на работу в структуры ГК «Вестер».