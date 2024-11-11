Высотку возле площади Победы в Калининграде продают за 1,5 млрд

Здание «Калининградпромпроекта» возле площади Победы в Калининграде, расположенное около Северного вокзала,продают почти за 1,5 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте бесплатных объявлений «Авито».

На продажу выставлено десятиэтажное административное здание, а также земельный участок под ним по адресу: Советский проспект, 12. Согласно объявлению, общая площадь постройки составляет 7242,6 кв.м. Помещения со второго по 10 этаж имеют квадратную форму со сторонами 24 на 24 метра, высота потолков варьируется от 3,45 до 4,2 метров.

«Первая линия дoмов. Цeнтp гoрoда, рядoм тoрговые цeнтры и Ceвepный ж/д вокзaл, кoтoрый oбecпeчивaeт cообщение между Калининградом и городами-спутниками. <...> Конструктив здания позволяет организовать свободную планировку помещений и увеличить полезную площадь», — говорится в объявлении.