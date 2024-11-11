Облвласти выделили более 50 тыс. руб. на рамки для почётных грамот губернатора

Власти Калининградской области выделили более 50 тыс. рублей на закупку рамок для почётных грамот губернатора региона. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

По проекту контракта, подрядчику необходимо будет поставить 250 рамок в течение 30 дней. Они должны быть формата А4 со встроенным стеклом. Багет предусмотрен из пластика с одинаковыми шириной и толщиной в 15 мм, в белом цвете. По внутреннему периметру багет необходимо декорировать золотым кантом. Толщина стекла рамки не должна превышать 1 мм.

Заказчиком работ является правительство Калининградской области. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 54,5 тыс. рублей. Подрядчика планируют определить 11 ноября.