В цветах из Литвы, поступивших в Калининград, обнаружили «опасного вредителя»

В партии цветов, которая поступила в Калининградскую область из Литвы, обнаружили «опасного вредителя». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства провели фитосанитарный контроль партии 6 ноября на складе временного хранения СВХ «Сириус». Туда из Литвы поступили фрезии голландского происхождения в количестве 51 тыс. штук. Их образцы направили на лабораторную экспертизу. Она показала, что 300 штук из всей партии оказались заражены западным цветочным трипсом. Россельхознадзор подчеркнул, что карантинные растения отправили на уничтожение.

«Калифорнийский трипс — опасный вредитель овощных, цветочных и декоративных культур закрытого грунта. Западный цветочный трипс опасен не только своим непосредственным повреждением растительности, он также может переносить опасные вирусные заболевания. <...> На растениях образуются пятна, отверстия, а после увядание и опадение листьев. Такие повреждения для растений носят губительные последствия: наступает деформация ствола, цветков и плодов», — говорится в сообщении ведомства.