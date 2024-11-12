Погода в Калининграде 12 ноября

Во вторник, 12 ноября, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +3°С, ночью столбик термометра местами опустится до 0°С. Скорость ветра составит от 0 до 1 м/с с порывами до 3 м/с, направление — переменное. Атмосферное давление выше нормы — 774 мм рт. ст. Относительная влажность 85%. Температура воды: 4°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более высокие значения температур в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух на побережье прогреется до +6°С. Ночью — до +3°С. На востоке региона возможны ночные заморозки — до −1 °С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», во вторник в областном центре ожидается пасмурная погода с дымкой. Максимальная температура воздуха днём +1,6°С, ночью — до +0,5°С. Влажность — до 97%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду. Утром местами вероятны слабая морось и туман. Ветер юго-восточный, южный 2 — 7 м/с. Температура воздуха ночью −1...+4°С, днём +1...+4°С. Видимость 3 — 7 км, в тумане 500 — 1000 м. На дорогах ночью и утром местами гололедица. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «в ближайшие два дня ситуация особо не изменится: преобладание облачности сохранится, ночью похолодает до 0...-2°С, а днём около 0...+3°С — круглосуточное однообразие около нулевой отметки». «Среднесуточная температура в Калининграде опустилась до +1,4°С, что уже на 3°С ниже климатической нормы», — отмечают синоптики.