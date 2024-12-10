Володин: 41% детей мигрантов плохо знают русский язык или не знают его вовсе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о результатах выборочной проверки знаний русского языка среди детей мигрантов. Он показали, что 41% учеников либо плохо знают язык, либо не знают его вовсе.



«Речь идет о наших школах. Выборочный контроль, анализ показал — 41% ребятишек, детей мигрантов, которые приходят в школу, либо не знают, либо знают очень плохо русский язык», — цитирует Володина «Коммерсант».

Отметим, что во вторник, 10 декабря, Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, не знающих русский язык. Решение было принято единогласно. Вячеслав Володин предложил рассмотреть законопроект 11 декабря во втором и третьем чтениях.

В начале ноября во время заседания Совета по русскому языку и языкам народов России президент Владимир Путин поручил «определить и закрепить уровни владения языком» для мигрантов с «учётом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни с учётом профессиональных требований», а также социальных и культурных норм поведения. Путин также попросил Совет представить «федеральный алгоритм» работы с детьми мигрантов, которые не знают русский или слабо им владеют. Кроме того, президент предложил создать единый стандарт тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения работает над законодательными инициативами по обязательному прохождению языковой диагностики детьми мигрантов. В ведомстве отметили, что подобная мера «позволит заблаговременно организовать дополнительные занятия для таких учеников».

В начале осени этого года в Калининградской области разразился скандал, связанный с миграционным вопросом. Несколько федеральных телеграм-каналов распространили информацию о том, что якобы директору одной из школ родители первоклассников пожаловались на то, что треть учеников класса не знают русский язык, а та в ответ посоветовала «учить узбекский». Следственный комитет начал проверку по данному факту. «Новый Калининград» также подробно разбирался в этом вопросе.