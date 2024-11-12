Облвласти заказали проект изменений генерального плана приморского курорта

Облвласти заказали проект изменений генерального плана приморского курорта
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Власти Калининградской области заказали проект изменений генерального плана Пионерского. Информация об аукционе по поиску подрядчика опубликована на портале госзакупок.

Работы планируются в три этапа. Первый включает в себя подготовительные процедуры и составление самого проекта изменений в генплан города, а также согласование документа с калининградским управлением Росреестра и последующей корректировкой при необходимости. На втором этапе подрядчику предстоит помочь администрации Пионерского организовать общественные обсуждения проекта изменений в генеральный план города. Заключительный шаг — согласование работы с федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также с администрациями Зеленоградского и Светлогорского округов.

Подрядчика определят 13 декабря. Контракт с ним будет действовать до конца 2025 года, при этом на сами работы планируют отвести 230 дней. Заказчиком является министерство градостроительной политики Калининградской области. Из бюджета региона на разработку проекта изменений генплана Пионерского готовы потратить до 800 тыс. рублей.

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