В Пионерском планируют построить жилой район в 500 метрах от моря

В Пионерском в границах улиц Хуторской, Рабочей и Капитанской планируют построить жилой район в 500 метрах от моря, который должен вместить в себя 3160 человек. Соответствующий проект, утверждённый региональным министерством градостроительной политики, опубликован на сайте правовых актов.

Расчётная площадь всех помещений застройки составит 175 200 кв. м, жилой площади — 122 640 кв. м. Проект планировки территории предусматривает размещение объектов жилого, делового, общественного и коммерческого назначения, а также коммунальной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, проект предусматривает строительство двух детских садов на 150 и 50 мест.

Строительство планируется вести в пять этапов. Сроки реализации проекта в документе не указаны.