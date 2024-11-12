Госдума РФ одобрила запрет на усыновление в страны с разрешённой сменой пола

Депутаты Госдумы на заседании во втором и третьем чтениях единогласно приняли законопроект, запрещающий усыновление детей из России гражданам стран, где разрешена смена пола. Об этом пишут «Ведомости» во вторник, 12 ноября.

Инициатива предполагает введение запрета на усыновление российских детей гражданами Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где разрешена смена пола путём медицинского вмешательства или в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность.

В пояснительной записке сказано, что запрет на усыновление детей распространяется на граждан стран НАТО, так как подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне. Согласно документу, Конституция России говорит о сохранении традиционных семейных ценностей и защите института брака как союза мужчины и женщины. Утверждается, что особая угроза традиционным ценностям — деятельность организаций, которые созданы США и иными недружественными странами.