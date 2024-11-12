В Калининграде кардиолога осудили за неверное лечение, повлекшее гибель пациента

В Калининграде суд вынес обвинительный приговор врачу-кардиологу одного из медицинских учреждений Калининграда. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 2 «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Следствием и судом установлено, что в марте 2018 года на прием к кардиологу обратился 68-летний мужчина с жалобами на состояние здоровья. Врач не в полном объеме провел обследование пациента и назначил ему максимальную дозировку лекарственного препарата, который мужчине был противопоказан. В результате 31 марта 2018 года у больного наступило ухудшение самочувствия. Он был экстренно госпитализирован уже в другое медучреждение, где, несмотря на квалифицированную помощь, умер в этот же день от острой сердечной недостаточности, вызванной приемом назначенного ему ранее препарата.

Ни на стадии предварительного следствия, ни в суде медик вину в инкриминируемом преступлении не признал. Тем не менее следователям удалось собрать убедительную доказательную базу. Приговором Центрального районного суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев колонии общего режима с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 2 года.