Зеленоградские пальмы отправили на зимовку до весны (фото)

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Фото: Telegram-канал газеты «Волна»

Пальмы в кадках, установленные в мае на ул. Крымской в Зеленоградске, отправляют на зимовку в теплицы специализированного питомника. Об этом сообщили в Telegram-канале газеты «Волна».

«Специалисты „МАУ Озеленитель“ осуществляют перевозку пальм в теплицы специализированного питомника. Там будет организован заботливый уход за растениями, включая регулярный полив и внесение удобрений, что поможет сохранить их здоровье и жизнеспособность до весны», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пальма Трахикарпус Вагнера и пальма Вашингтония Нитчатая — это морозостойкие растения, способные переносить кратковременные морозы до −12...-17°C в течение 3 — 5 дней. Тем не менее, зимовать им лучше в помещении. Вернуть пальмы обратно обещают в марте 2025 года.

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