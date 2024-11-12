Росфинмониторинг сообщил о мошенниках, выдающих себя за сотрудников ведомства

В России участились случаи мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников Росфинмониторинга. Об этом сообщили в федеральном ведомстве, пишет «Интерфакс».

Мошенники по телефону убеждают своих жертв, что злоумышленники пытаются похитить их деньги, а для пресечения преступной схемы необходимо обратиться с официальным письмом в Росфинмониторинг для наделения «специальными полномочиями» конкретного «сотрудника службы».



При этом аферисты отправляют фотографии поддельных удостоверений сотрудников ведомства. Граждане обращаются в Росфинмониторинг с просьбами наделись псевдосотрудника соответствующими полномочиями и, сообщив мошенникам о направлении такого письма и находясь под их влиянием, переводят деньги.

В ведомстве просят не поддаваться на уловки мошенников.