Погода в Калининграде 13 ноября

Днём в среду, 13 ноября, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура днём будет не выше +4°C. Ветер, как обещают синоптики, будет южный, слабый, около одного-двух метров в секунду. Атмосферное давление — 767 мм ртутного столба.



На побережье днём ожидается также около +4°C, а центр и восток региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев, Черняховск и Озерск) в дневные часы ждёт та же облачность и +3°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах они традиционно значительно выше (до +1°C), в Калининграде, Полесске и Мамоново — около нуля, а восток ожидают небольшие заморозки (-2°C).

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в среду ждёт пасмурная погода с дымкой. Утром температура будет в районе +0,1°C, днём повысится до +1,6°C, а вечером — до +1,9°C. В течение всего дня прогнозируется слабый ветер, который будет меняться с южного на юго-западный. Влажность — на уровне 95%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» предупреждают, что в утренние часы по области вероятно выпадение небольших осадков (преимущественно в виде мороси/переохлажденной мороси на западе региона) при околонулевой температуре, из-за чего на поверхности дорог и тротуаров не исключено формирование гололёда.