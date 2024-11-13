В Калининградскую область поступила партия заражённых гранатов

В ноябре сотрудники регионального управления Россельхознадзора выявили на фитосанитарном посту склада временного хранения «Сириус» партию свежих гранатов, заражённых средиземноморской плодовой мухой. Товар прибыл в область из Турции, сообщила пресс-служба ведомства.

Наличие карантинного объекта подтвердили исследования Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Чтобы не допустить распространение карантинного объекта на территории РФ, выпуск партии запретили. Её вес составил 5;4 тонны. «В 2024 году это первый случай обнаружения средиземноморской плодовой мухи в партии гранатов», — отметили в Россельхознадзоре.

Вредитель относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений. Личинки, питаясь плодами, вызывают их преждевременное опадение. Повреждение кожуры мухой при яйцекладке вызывает развитие плесени и гниение плодов.