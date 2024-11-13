Облвласти готовы оплачивать путевки детям из «группы риска» до четырёх раз в год

Правительство Калининградской области предложило предоставлять детям из семей в «особом положении» путёвки в загородные лагеря до четырёх раз в год. Проект закона на заседании профильного комитета Законодательного собрания в среду, 13 ноября, представила министр социальной политики региона Анжелика Майстер.

Она отметила, что дети из семей в «особом положении», которое областные власти называют «социально опасным», требуют «особого внимания и контроля». Сейчас для них из бюджета региона оплачиваются путёвки в детские лагеря один раз в год. Майстер заявила, что внесение правок в Социальный кодекс Калининградской области подразумевает увеличение количества предоставляемых путёвок до четырёх раз в год. Министр подчеркнула, что такое решение необходимо для профилактики семейного благополучия и обеспечения детей досугом во время каникул.

«Для того, чтобы мы могли посмотреть в период каникул, как живёт ребёнок. То есть, это нужно не только для сопровождения, но и для того, чтобы проконтролировать, всё ли в порядке с ребёнком, для того, чтобы профилактировать детское благополучие», — отметила Майстер.

Председатель комитета Заксобрания по соцполитике Нина Фёдорова пояснила «Новому Калининграду», что мера относится к детям, которые воспитываются в неблагополучных семьях, «где родители ведут асоциальный образ жизни», а также для несовершеннолетних с плохой успеваемостью, имеющих административные правонарушения, сиротам и др. «Это довольно широкий круг детей, в том числе — с девиантным поведением, которые находятся в так называемой группе риска», — заключила парламентарий.

Согласно информации, размещённой на сайте министерства социальной политики Калининградской области, семьёй в социально опасном положении является «семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними».