Погода в Калининграде 14 ноября

В четверг, 14 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода, небольшой дождь. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +7°С, ночью столбик термометра местами опустится до +3°С. Скорость ветра составит 3 м/с, направление — запад. Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие значения температур. В Зеленоградске, Пионерском и Балтийске воздух не прогреется выше +4°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части области, — до +1°С. На востоке области днём столбик термометра поднимется до +3°С, ночью температура упадет до −2°С.



По данным прогноза «Нового Калининграда», в четверг в областном центре пасмурно, утром и вечером ожидается дождь, днем без осадков. Максимальная температура воздуха днём +5,3°С, к вечеру воздух прогреется до +7, ночью температура составит +5,6°С. Влажность — до 98%.



Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную погоду. Днём временами дождь, ночью местами небольшой. Ветер западный, юго-западный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов Цельсия, днём +4...+9 градусов Цельсия. Видимость 3–7 км. Опасные или неблагоприятные гидрометеорологические явления: не прогнозируются.