В России установили выплаты участникам спецоперации за инвалидность

Участники специальной военной операции, получившие инвалидность из-за ранения, получат единовременную федеральную выплату в размере 4 млн руб. Это следует из вступившего в действие 14 ноября 2024 года указа президента России Владимира Путина. Об этом пишет РБК.

В документе уточняется, что выплата будет производиться, даже если увечье, повлекшее за собой инвалидность, было получено до даты вступления указа в силу. Исполнением нововведения займется государственный фонд «Защитники Отечества».



До вступления в силу данного нормативного акта была предусмотрена единовременная выплата за ранение на СВО — 3 млн руб., за гибель — 5 млн руб.