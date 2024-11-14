В России установили выплаты участникам спецоперации за инвалидность

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Участники специальной военной операции, получившие инвалидность из-за ранения, получат единовременную федеральную выплату в размере 4 млн руб. Это следует из вступившего в действие 14 ноября 2024 года указа президента России Владимира Путина. Об этом пишет РБК.

В документе уточняется, что выплата будет производиться, даже если увечье, повлекшее за собой инвалидность, было получено до даты вступления указа в силу. Исполнением нововведения займется государственный фонд «Защитники Отечества».

До вступления в силу данного нормативного акта была предусмотрена единовременная выплата за ранение на СВО — 3 млн руб., за гибель — 5 млн руб.

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