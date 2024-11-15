Погода в Калининграде 15 ноября

Погода в Калининграде 15 ноября
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В пятницу, 15 ноября, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём составит +8°С, ночью столбик термометра местами опустится до 6°С. Скорость ветра составит 5 м/с, направление — юго-западное. Атмосферное давление пониженное — 758 мм рт. ст.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более высокие значения температур на побережье, а также в Калининграде, Мамоново, Полеске и Багратионовске — днём воздух прогреется до +8°С, ночью — до +3°С. На востоке региона температура составит +6°С днём и +1°С ночью.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), в пятницу в областном центре ожидается малооблачная погода. Утром температура воздуха составит +4,4°С, днём — +7,3°С, вечером — +6,7°С Влажность на уровне 94%. Ветер до 2-3 м/с, направление — западное и юго-западное.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «днём +6...+9°C по области, облачно с прояснениями, в вечерние часы вероятны небольшие осадки в виде дождя/мороси (преимущественно на побережье и западе области). Ветер юго-западный 5-9 м/с, в порывах до 12-14 м/с (особенно на побережье)».

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду. «Без существенных осадков. Ветер ночью западный, северо-западный 5-10 м/с, днём юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5°С, днём +4...+9°С. Видимость 3-7 км», — сообщает МЧС. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.


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