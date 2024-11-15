«Дыхание Атлантики»: синоптики ожидают усиление ветра в выходные

В выходные Калининградскую область ждёт привычная осенняя обстановка с тёплым по меркам ноября температурным фоном. Однако в регион также придёт порывистый юго-западный ветер с периодическим дождями и моросью. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области».

Днём в пятницу ожидается +6...+9°C по области, погода облачная с прояснениями. В вечерние часы вероятны небольшие осадки в виде дождя/мороси (преимущественно на побережье и западе области). Ветер юго-западный 5-9 м/с, в порывах до 12-14 м/с.

В субботу ночью температура составит +6...+9°C, днём — +7...+10°C. В течение всех суток преимущественно облачно/пасмурно, временами ожидаются небольшие дожди/морось. Ветер юго-западный 6-12 м/с, в порывах до 13-16 м/с.

В воскресенье на протяжении всех суток температура по области составит около +4...+9°C. «Облачно с прояснениями, временами ожидаются дожди, в вечерние часы не исключены заряды дождя/ливня с ледяной крупой. Ветер в течение суток юго-западный, в Калининграде и области 5-11 м/с с порывами до 12-15 м/с, на побережье и западе региона ветер до 7-13 м/с с порывами до 14-18 м/с», — сообщают синоптики.

По предварительным данным, в понедельник поступающие в тыловую часть циклона северные воздушные массы приведут к похолоданию до +3...+6°C на большей части региона. Помимо этого, модели ожидают выход к Балтике углубляющегося атлантического циклона, который может принести обильные осадки в смешанных фазах (дождь/мокрый снег) и усиление ветра вплоть до штормовых значений.