Облминсоц рассказал, сколько многодетных семей получили маткапитал в 2024-м

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За 10 месяцев 2024 года сертификат на областной маткапитал оформили 1754 семьи. Это число в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области

«Увеличение числа получателей связано с отменой критериев нуждаемости для многодетных семей при оформлении региональных выплат. Более 80 процентов сертификатов выданы после 1 июля — периода, когда были отменены критерии нуждаемости», — отметила министр социальной политики региона Анжелика Майстер.

В ведомстве также напомнили, что обратиться с заявлением на сертификат могут все многодетные семьи вне зависимости от уровня дохода. Размер областного маткапитала при рождении третьего и четвёртого ребёнка составляет 100 тыс. руб., при рождении пятого и последующих — 200 тыс. руб., при одновременном рождении трёх и более детей — 1 млн. руб. Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, ремонт дома или квартиры, покупку автомобиля, мебели, бытовой техники, медицинское обследование и лечение матери или ребенка. Как сообщает пресс-служба, чаще всего выплату используют для приобретения мебели или техники.

Заявление на областной маткапитал можно подать через портал «Госуслуги», а также в МФЦ или любом отделении Центра социальной поддержки населения.


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