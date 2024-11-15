В Калининградской области планируют временно перекрыть трассу А-229

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В Калининградской области планируют временно перекрыть трассу А-229

На 21 километре автомобильной дороги федерального значения А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой планируют полностью перекрыть движение автомобильного транспорта. Ограничение будет действовать в среду, 20 ноября, с 00:00 до 00:20, сообщило ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В связи с производством работ по монтажу П-образной металлической опоры над проезжей частью дороги будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по федеральной трассе А-229 в обоих направлениях одновременно. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции. Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На указанном участке дороги четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении с установленным по оси металлическим барьерным ограждением. Работы будут производиться в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Рабочие установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ. Также будет смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы с полным перекрытием движения будут производиться в Гурьевском муниципальном округе Калининградской области. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут. На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета. Производитель работ гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ», — добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства. Генеральный подрядчик — компания «К-Телематика».

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