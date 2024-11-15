«Балтберегозащита» заказала поставку кроссовера за 2,5 млн рублей

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Балтберегозащита» заказало поставку легкового автомобиля для своих нужд за 2,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно информации в карточке, транспорт должен быть не ранее 2023 года выпуска. Габариты: длина — 4,3 м, ширина — 1,8 м, высота — 1,65 м. Тип автомобиля — кроссовер. Мощность двигателя должна быть от 100 до 150 лошадиных сил, объём топливного бака — не менее 50 литров, экологический класс — 6. Транспортное средство также должно иметь пять посадочных мест, подогрев задних сидений, клиренс в 170 мм, систему камер кругового обзора, задние датчики парковки и др.

На закупку выделили 2,48 млн рублей. На аукцион подала заявку одна компания, её признали победителем торгов. Её ценовое предложение было равным начальной (максимальной) цене контракта. Поставщику необходимо самостоятельно доставить товар в течение 20 дней с даты заключения соглашения в Светлогорск на улицу Хуторскую, 1. Отметим, что сама компания, как и марка и модель автомобиля, на момент публикации новости неизвестны.