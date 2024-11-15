«Балтберегозащита» заказала поставку кроссовера за 2,5 млн рублей

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Государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Балтберегозащита» заказало поставку легкового автомобиля для своих нужд за 2,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно информации в карточке, транспорт должен быть не ранее 2023 года выпуска. Габариты: длина — 4,3 м, ширина — 1,8 м, высота — 1,65 м. Тип автомобиля — кроссовер. Мощность двигателя должна быть от 100 до 150 лошадиных сил, объём топливного бака — не менее 50 литров, экологический класс — 6. Транспортное средство также должно иметь пять посадочных мест, подогрев задних сидений, клиренс в 170 мм, систему камер кругового обзора, задние датчики парковки и др.

На закупку выделили 2,48 млн рублей. На аукцион подала заявку одна компания, её признали победителем торгов. Её ценовое предложение было равным начальной (максимальной) цене контракта. Поставщику необходимо самостоятельно доставить товар в течение 20 дней с даты заключения соглашения в Светлогорск на улицу Хуторскую, 1. Отметим, что сама компания, как и марка и модель автомобиля, на момент публикации новости неизвестны.

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