Замглавы администрации Славска признали виновным в получении взятки

Первого заместителя главы администрации Славского округа признали виновным в получении взятки в размере одного миллиона рублей. Его отправили в колонию строгого режима и назначили штраф. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда в своём телеграм-канале.

Следствие установило, что в августе 2022 года между администрацией округа и одной из фирм был заключен муниципальный контракт на сумму 5,2 млн рублей на выполнение капремонта дорожного покрытия по улице Коммунальной в Славске. Обвиняемый предложил гендиректору фирмы передавать ему на систематической основе деньги, пообещав взамен беспрепятственное подписание актов выполненных работ по контракту, общее покровительство и возможность заключения последующих муниципальных контрактов с администрацией.

По данным следствия, в период с февраля 2023 по март 2024 обвиняемый получил от предпринимателя взятку на общую сумму 1 млн рублей. В целом ранее оговоренный размер незаконного денежного вознаграждения должен был составить 1,3 млн рублей. Однако 7 марта 2024 года при получении части взятки в размере 300 тыс. рублей обвиняемый был задержан с поличным сотрудниками УФСБ. Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного решения.

«Приговором Славского районного суда Калининградской области подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 13 млн рублей и запрета занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 8 лет», — говорится в сообщении Облсуда. Отмечается, что решение не вступило в законную силу.