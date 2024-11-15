Россиянин приобрёл янтарный самородок за 1,67 млн рублей (фото)

Россиянин приобрёл янтарный самородок за 1,67 млн рублей (фото)
Фото: пресс-служба Янтарного комбината
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В ходе аукциона уникального янтаря, организованного Калининградским янтарным комбинатом, был реализован янтарный самородок весом 2,37 кг за 1,67 млн рублей. Как сообщает пресс-служба комбината, камень в процессе торгов подорожал почти на миллион рублей.

«Самородок весом 2 кг 370 г был добыт в 2018 году, — комментирует итоги аукциона руководитель службы реализации янтарного сырья Калининградского янтарного комбината Максим Ломакин. — Это довольно редкий экземпляр с гладкой поверхностью, плотной структурой и трапециевидной формой. За последние пять лет гигантов более двух килограммов было всего пять. Как правило, такие самородки пополняют частные или музейные коллекции. В этом году гигант весом 2,37 кг побил рекорд роста и ушел с электронного молотка за 1 млн 670 тысяч рублей при первоначальной цене 650 тысяч рублей».

Уточняется, что как этот, так и другие уникальные камни остались в России. Всего в ходе аукциона было реализовано 78% лотов на сумму 5 млн 708 тысяч рублей. Аукцион уникального янтаря, как заявляют в пресс-службе комбината, является единственным в мире. Впервые очные открытые торги редких образцов янтаря прошли на I Международном экономическом форуме янтарной отрасли в 2016 году. Онлайн формат аукциона был опробован в 2021 году. За четыре года количество участников электронных торгов увеличилось втрое: с 4 до 11 заявок от физических и юридических лиц из Российской Федерации и зарубежья. Участниками онлайн торгов 15 ноября стали десять представителей РФ и один представитель Катара.

Следующие торги по реализации янтарного сырья запланированы на 29 ноября.



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