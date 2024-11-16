Погода в Калининграде 16 ноября

В субботу, 16 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода. Возможны небольшие кратковременные дожди. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +9°С, ночью столбик термометра местами опустится до +5°С. Скорость ветра составит от 5 до 7 м/с с порывами до 14 м/с, направление — запад — юго-запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 758 мм рт. ст. Относительная влажность 85%. Температура воды: 4,4°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует умеренные осадки на всей территории региона, а также более низкие ночные значения температур на востоке области. В Краснознаменске, Гусеве, Озёрске и Железнодорожном воздух не прогреется выше +2°С. На побережье ночи традиционно теплее. В Зеленоградске, Пионерском и Балтийске — +8°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается пасмурная погода с небольшой моросью. Максимальная температура воздуха днём +9,5°С, ночью — до +6,9°С. Влажность — до 99%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 9 — 14 м/с, днём 11 — 16 м/с. Температура воздуха ночью +4...+8°С, днём +6...+10°С. Видимость 3 — 7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в юго-восточной части Балтийского моря — до 4 м, у побережья Калининградской области — до 2,5 м.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «в субботу днём +7...+10°C, в течение всех суток преимущественно облачно/пасмурно и временами ожидаются небольшие дожди/морось. Ветер юго-западный 6 — 12 м/с, в порывах до 13 — 16 м/с (преимущественно на побережье и западе региона)».