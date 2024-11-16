Скончалась актриса Светлана Светличная

Скончалась актриса Светлана Светличная
Фото: Александр Степаненко / Новый Калининград
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На 85-м году жизни скончалась актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Как уточнили в Союзе кинематографистов, Светличная скончалась утром в субботу. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, дата прощания и похорон будет определена позднее.

В гильдии актёров Союза кинематографистов отметили, что «Светлана была и останется в памяти как настоящая звезда».

Светличная родилась 15 мая 1940 года. Окончила ВГИК и в 1963 году, после окончания института стала актрисой Театра-студии киноактера. В 1959 году дебютировала в кино в фильме Михаила Калика «Колыбельная».

Среди самых запоминающихся работ Светличной — роли в фильмах «Бриллиантовая рука», «Стряпуха», где она исполнила главную роль, «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны» и другие картины.

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