Погода в Калининграде 17 ноября

Днём в воскресенье, 17 ноября, в Калининграде ожидается облачная погода с осадками. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура составит 6°C. Атмосферное давление — 747 мм, ветер юго-западный, 6 м/с. Вероятность осадков — 99%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +7°C. На востоке области +8°C днём и +2°C ночью. На всей территории региона ожидается умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник днём и вечером пасмурно, дождь. Температура утром, днём и вечером +6°C. Влажность составит 99%.