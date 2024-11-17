Погода в Калининграде 17 ноября

Днём в воскресенье, 17 ноября, в Калининграде ожидается облачная погода с осадками. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура составит 6°C. Атмосферное давление — 747 мм, ветер юго-западный, 6 м/с. Вероятность осадков — 99%.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +7°C. На востоке области +8°C днём и +2°C ночью. На всей территории региона ожидается умеренный дождь.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник днём и вечером пасмурно, дождь. Температура утром, днём и вечером +6°C. Влажность составит 99%.По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», «воскресенье встречает нас схожей погодой со вчерашним днем: пасмурное небо, периодические дожди и порывистый ветер. Сегодня температура чуть снизится: днем около +5...+7°С по области, до обеда преимущественно пасмурно и временами дожди. К вечеру переменная облачность/облачно с прояснениями, осадки приобретут кратковременный ливневый характер: заряды дождя/ледяной крупы, местами не исключены грозы (особенно на побережье)». Ветер юго-западный/западный, в порывах в Калининграде и области до 12-14 м/с, в прибрежных районах в порывах до 13-16 м/с, отмечается в сообщении.