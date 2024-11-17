Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жену артиста Марусю Левкину.

«Лети, мое солнышко...», — написала она в соцсети. Причина смерти артиста не уточняется.

Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. Наибольшую известность получил как участник музыкальной группы «На-На». За годы работы в группе он записал множество песен, среди которых «Упала шляпа», «Фаина» и другие. В 2000-х годах Владимир Левкин начал свою сольную карьеру.