Метеорологи прогнозируют снег и штормовой ветер в Калининградской области

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В среду и четверг при прохождении глубокого атлантического циклона с центром над акваторией Балтики порывы ветра на побережье региона могут достигать штормовых 20-25 м/с и более. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Основной барический градиент прогнозируется в открытом море, где порывы потенциально дойдут до ураганных значений в 30-33 м/с. Все это будет сопровождаться периодическими осадками в виде дождя/мокрого снега, местами сильными. Первый мокрый снег, связанный с данным циклоном, ожидается в Калининграде и области уже во вторник! Продолжаем следить за прогнозируемым штормом на середину недели — данные моделей пока все еще разнятся», — отмечается в сообщении.

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