В Калининграде ветеран ВОВ Тамара Черкашина встретила столетний юбилей (фото)

В Калининграде ветеран ВОВ Тамара Черкашина встретила столетний юбилей (фото)
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Жительнице Калининграда, ветерану Великой Отечественной войны и ветерану становления Калининградской области Тамаре Григорьевне Черкашиной 17 ноября исполнилось сто лет. Об это сообщает пресс-служба регионального правительства.

Тамара Черкашина родилась в Москве. После окончания семи классов средней школы работала в Мосэнерго контролером линейной службы. На фронт призвана в 1942 году, в 18 лет она стала участницей битвы за Москву, служила во 2-м гвардейском кавалерийском корпусе, победу встретила в Германии. Тамара Григорьевна награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы».

После окончания Великой Отечественной войны Тамара Черкашина переехала в Калининград. С 1953 года она более 40 лет работала бухгалтером. В военные годы Тамара Григорьевна познакомилась со своим будущим мужем Александром Черкашиным, брак с которым зарегистрировали летом 1945 года. Супруги воспитали двоих детей. Сейчас у ветерана — трое внуков, семь правнуков и одна праправнучка.

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