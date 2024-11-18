Погода в Калининграде 18 ноября

Днём в понедельник, 18 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода с дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде воздух прогреется до +7°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-западный, около семи метров в секунду. Атмосферное давление пониженное — 748 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается около +7°C, а в центре региона (Калининград, Гвардейск, Багратионовск) около +6°C. На востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев, Черняховск и Озёрск) в дневные часы ждёт температура +8°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах они традиционно значительно выше (до +7°C), а на востоке и в центре региона вероятны заморозки — до +2°C. На территории всего региона пройдут умеренные дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в понедельник ожидает пасмурная погода. Утром температура будет в районе +5°C, днём понизится до +4,9°C, а вечером опустится до +3,2°C. В течение всего дня прогнозируется юго-западный ветер до 5 м/с. Влажность — на уровне 85-92%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» также предупреждают о выпадении осадков и шквалистом усилении ветра. Помимо этого, синоптики не исключают вероятность возникновения гроз.

«В понедельник в течение всех суток в Калининграде и области +2...+5°С, на побережье +4...+8°С. Облачно с прояснениями, временами ливневые заряды смешанных осадков (дождь, ледяная/снежная крупа, в вечерние часы не исключен мокрый снег), местами сильные, не исключены грозы. Наиболее частые и интенсивные осадки ожидаются на побережье, в западной и северной части региона. На востоке области осадки реже. Ветер юго-западный 5-10 м/с, в порывах в Калининграде и области до 12-14 м/с, на побережье до 14-17 м/с, при сильных осадках местами шквалы до 15-20 м/с.», — добавляют синоптики.

Как сообщает Главное управление МЧС по Калининградской области, «на территории Калининградской области облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер западный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6°С, днём +3...+8°С. Видимость 3-7 км». Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.