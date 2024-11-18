«Ведомости»: в России планируют поднять штрафы за нарушение ПДД

С 1 января 2025 года в России могут вырасти штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на разрабатываемый проект поправок, который оказался в распоряжении издания.



Согласно документу, в КоАП РФ планируется внести следующие изменения:



за нарушение правил применения ремней безопасности предлагают увеличить с 1000 до 1500 р. (ст. 12.6 КоАПа);



штраф за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление ТС вырастет с 30 000 до 45 000 р. (ст. 12.8 КоАПа);



симметрично поднимут штраф за отказ от медосвидетельствования по ст. 12.26 КоАПа;



вилка штрафов за превышение скорости вместо нынешних 500–5000 р. будет 750–7500 р. (ст. 12.9 КоАПа);



размеры штрафов за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки изменятся с 500–5000 р. на 750–7500 р. (ст. 12.16 КоАПа);



за причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД штраф увеличат с 2500–5000 до 3700–7500 р., а среднего — с 10 000–20 000 до 15 000–30 000 р. (ст. 12.24 КоАПа).



Штрафы предлагают поднять также по ст. 12.21.1 (нарушение правил буксировки или перевозок грузов) и ст. 12.21.5 (нарушение правил движения крупногабаритного ТС).



Предлагаемые поправки касаются не только роста штрафов, но еще и возможности уплачивать их «со скидкой». Сейчас ст. 32.2 КоАПа предполагает, что при нарушении большинства ПДД автовладелец в течение 20 дней может заплатить 50% от выставленной суммы. После принятия изменений придется платить 75%, но срок льготной оплаты при этом увеличится до 30 дней.



Пакет корректировок предлагается рассмотреть на правительственной комиссии по законопроектной деятельности 18 ноября.