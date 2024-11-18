«Ведомости»: в России планируют поднять штрафы за нарушение ПДД

Все новости по теме: Безопасность

С 1 января 2025 года в России могут вырасти штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на разрабатываемый проект поправок, который оказался в распоряжении издания.

Согласно документу, в КоАП РФ планируется внести следующие изменения:

  • за нарушение правил применения ремней безопасности предлагают увеличить с 1000 до 1500 р. (ст. 12.6 КоАПа);

  • штраф за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление ТС вырастет с 30 000 до 45 000 р. (ст. 12.8 КоАПа);

  • симметрично поднимут штраф за отказ от медосвидетельствования по ст. 12.26 КоАПа;

  • вилка штрафов за превышение скорости вместо нынешних 500–5000 р. будет 750–7500 р. (ст. 12.9 КоАПа);

  • размеры штрафов за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки изменятся с 500–5000 р. на 750–7500 р. (ст. 12.16 КоАПа);

  • за причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД штраф увеличат с 2500–5000 до 3700–7500 р., а среднего — с 10 000–20 000 до 15 000–30 000 р. (ст. 12.24 КоАПа).

Штрафы предлагают поднять также по ст. 12.21.1 (нарушение правил буксировки или перевозок грузов) и ст. 12.21.5 (нарушение правил движения крупногабаритного ТС).

Предлагаемые поправки касаются не только роста штрафов, но еще и возможности уплачивать их «со скидкой». Сейчас ст. 32.2 КоАПа предполагает, что при нарушении большинства ПДД автовладелец в течение 20 дней может заплатить 50% от выставленной суммы. После принятия изменений придется платить 75%, но срок льготной оплаты при этом увеличится до 30 дней.

Пакет корректировок предлагается рассмотреть на правительственной комиссии по законопроектной деятельности 18 ноября.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter